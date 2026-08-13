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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 371vom 13.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 371: Guten Morgen Österreich vom 13.08.2026

125 Min.Folge vom 13.08.2026

Wie ist die Lage in der Automobilindustrie? Günter Abfalter, Experte für Automobilindustrie und ehemaliger MAGNA-Manager, analysierte die derzeitige Lage der Branche. Gartentipps kamen von Gärtnermeister Reinhard Kittenberger. Außerdem stellt der KI-Projektleiter des "Ida"-Chatbots Johannes Rund die neue ID-Austria-Hilfe vor. Außerdem stehen die niedrigen Wasserstände im Fokus, welche die Fische bedrohen und den Schiffsverkehr teilweise lahmlegen.

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