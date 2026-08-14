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Guten Morgen Österreich 06:30

Guten Morgen Österreich vom 14.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 372vom 14.08.2026
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Guten Morgen Österreich 06:30

Folge 372: Guten Morgen Österreich vom 14.08.2026

124 Min.Folge vom 14.08.2026

Kochprofi Robert Letz kocht eine Dorade vom Grill. Stefan Vospernik erläutert Donald Trumps Vertrauensverlust in den USA und Antibiotikaresistenzen im Check: Ihre Entstehung und Wege zur Verhinderung. In Murau wird überdies ein Blick auf das traditionelle "Samsontragen" geworfen, ein Brauch, der bis ins Jahr 1746 zurückgeht, wobei ein Riese durch die Altstadt getragen wird. Außerdem: Dampflock-Liebhaber können auf der Murtalbahn ihren Traum leben und in Begleitung eines Dampflokführers eine alte Lok selbst bedienen.

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