Hack Check
Folge 10: Hack Check
8 Min.Folge vom 18.01.2025
Eis essen ohne klebrige Finger zu bekommen, wie geht das? Außerdem: wie Chips essen, ohne arg fettige Finger zu bekommen, wenn du keine Schüssel zur Hand hast? Und kann man rohe Eier auch ohne Kochen weich kriegen? - in dieser Folge testen die Hack Checkerinnen und Hack Checker rund um Esther wieder Lifehacks aus dem Internet. Welche funktionieren wirklich? Bildquelle: ORF
