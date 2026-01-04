Hack Check
Folge 20: Hack Check
9 Min.Folge vom 04.01.2026
Kann eine Wasserflasche zur Rakete werden? Und wie kannst du ein Wasserglas umdrehen, ohne dass das Wasser dabei rausrinnt? Außerdem der vielleicht beste Toast der Welt - das und mehr in Folge 19 von Hack Check, die Sendung, die Lifehacks aus dem Internet testet. Welche der Hacks funktionieren wirklich? Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hack Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0