ORF KidsStaffel 1Folge 21vom 06.01.2026
8 Min.Folge vom 06.01.2026

Wie kannst du deine Limo-Dose verschließen, so dass die Kohlensäure drin bleibt, wenn du eine Trinkpause einlegst? Das checken Charlotte und Luise. Auch Lutscher müssen nicht auf einmal gegessen werden, weiß Florentina. Sie hat nämlich einen Hack, der deinen Lutscher zum Dauerschlecker macht. Um Süßes geht es auch bei Esther, sie versucht mit Schokolinsen buntes und süßes Popcorn zu machen. Ob das gelingt? Bildquelle: ORF

ORF Kids
