ORF KidsStaffel 1Folge 22vom 10.01.2026
Folge 22: Hack Check

8 Min.Folge vom 10.01.2026

Spaghetti in einem zu kleinen Topf kochen, geht das? Werden die tatsächlich weich? Chef Hack-Checker Paul will es wissen. Außerdem mit dabei: Inga - sie will mit Wasser und Parfüm eine kleine Explosion erzeugen. Ja und Esther probiert mit Papier Holz zu schneiden. Ob das klappt? Bildquelle: ORF

