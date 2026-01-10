Hack Check
Folge 22: Hack Check
8 Min.Folge vom 10.01.2026
Spaghetti in einem zu kleinen Topf kochen, geht das? Werden die tatsächlich weich? Chef Hack-Checker Paul will es wissen. Außerdem mit dabei: Inga - sie will mit Wasser und Parfüm eine kleine Explosion erzeugen. Ja und Esther probiert mit Papier Holz zu schneiden. Ob das klappt? Bildquelle: ORF
