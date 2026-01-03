Hack Check
Folge 19: Hack Check
7 Min.Folge vom 03.01.2026
Willst du deine Freundinnen und Freunde mit einer Art Zaubertrick überraschen? Dann weiß Paul einen Hack, wie du mit nur einem Mal Pusten einen Müllsack schön prall mit Luft füllen kannst. Einen Luftballon zum Platzen bringen will hingegen Samuel - dafür braucht er nur ein Stück Papier. Und Esther versucht verzweifelt nach einer Lösung, um ihre Brille nie wieder suchen zu müssen. Ob sie zumindest da fündig wird? Bildquelle: ORF
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