ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 28.06.2025
Folge 13: Hack Check

6 Min.Folge vom 28.06.2025

Wie kannst du frischen Zitronensaft pressen, ohne dass lästige Kerne drinnen bleiben? Und wie lässt sich Schokolade scheinbar wundersam vermehren? Außerdem: Kann man mit Klebeband und Filzstift eine Sonnenbrille selber basteln? Esther und die jungen Hack Checkerinnen und Hack Checker testen, welche dieser Lifehacks auch wirklich funktionieren. Bildquelle: ORF

ORF Kids
