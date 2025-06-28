Hack Check
Folge 13: Hack Check
6 Min.Folge vom 28.06.2025
Wie kannst du frischen Zitronensaft pressen, ohne dass lästige Kerne drinnen bleiben? Und wie lässt sich Schokolade scheinbar wundersam vermehren? Außerdem: Kann man mit Klebeband und Filzstift eine Sonnenbrille selber basteln? Esther und die jungen Hack Checkerinnen und Hack Checker testen, welche dieser Lifehacks auch wirklich funktionieren. Bildquelle: ORF
