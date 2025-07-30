Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 16vom 30.07.2025
Folge 16: Hack Check

7 Min.Folge vom 30.07.2025

Esther und ihr Team aus Hack Checkerinnen und Checkern testet Lifehacks aus dem Internet. Welche davon funktionieren wirklich? Heute finden sie raus, wie ihr Strohhalme in Getränkedosen steckt, ohne dass sie durch die Kohlensäure nach oben flutschen, wie Geld ganz sicher versteckt werden kann und ob sogenannte Pömpel, Saugglocken, die eigentlich zum Reinigen von Abflussrohren verwendet werden, noch zu gebrauchen sind. Bildquelle: ORF

ORF Kids
