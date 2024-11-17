Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 17.11.2024
7 Min.Folge vom 17.11.2024

Die Hack Checkerinnen und Checker von Esther testen, wie ihr aus aus Cola und Gummibären für slushig essbares Essbares Zeug machen könnt, wie Luftballone kreiseln können. Und ob sich ein Handy mit Alufolie zum Beamer umfunktionieren lässt. Welche der Lifehacks aus dem Netz sind in echt wirklich brauchbar? Bildquelle: ORF

