ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 28.12.2024
Folge 9: Hack Check

6 Min.Folge vom 28.12.2024

Kann man mit Kastanien schmutzige T-Shirts sauberkriegen? Was tun, wenn der Rücken furchtbar kratzt und das an einer Stelle, an der du dich selbst nicht kratzen kannst? Und wird aus Milch und bunten Zuckerstreuseln tatsächlich ein regenbogenfarbiges Partygetränk? Die Hack Checkerinnen und Checker von Esther finden es für euch heraus. Bildquelle: ORF

