Hack Check
Folge 9: Hack Check
6 Min.Folge vom 28.12.2024
Kann man mit Kastanien schmutzige T-Shirts sauberkriegen? Was tun, wenn der Rücken furchtbar kratzt und das an einer Stelle, an der du dich selbst nicht kratzen kannst? Und wird aus Milch und bunten Zuckerstreuseln tatsächlich ein regenbogenfarbiges Partygetränk? Die Hack Checkerinnen und Checker von Esther finden es für euch heraus. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hack Check
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0