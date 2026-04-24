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Heimat Österreich

Almleben im Karwendel

ORF IIIStaffel 1Folge 227vom 24.04.2026
Almleben im Karwendel

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Folge 227: Almleben im Karwendel

45 Min.Folge vom 24.04.2026

Das Tiroler Karwendel ist nur im Sommer gut zugänglich und bietet hochalpines Erlebnis bis über 2.700 m. Die Doku zeigt das Leben dort: Bäuerin Maria Gapp bewirtschaftet ihren Hof fast allein, Musiker Seppi Moser pflegt Tradition, und Bergbauer Martin Rieser sorgt auf der Alm engagiert für seine Tiere. Regie: Dominik Walser Bildquelle: ORF/embfilm/Dominik Walser

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