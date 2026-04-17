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Heimat Österreich

Leben im Lavanttal

ORF IIIStaffel 1Folge 225vom 17.04.2026
Leben im Lavanttal

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Folge 225: Leben im Lavanttal

45 Min.Folge vom 17.04.2026

Die Doku zeigt Menschen, die ihre Heimat mit Leidenschaft bewahren: eine Bäuerin pflegt den Dialekt, ein Landwirt erhält Streuobstwiesen, ein Pensionist restauriert Wegkreuze, ein Ökologe renaturiert die Lavant, und ein Familienbetrieb baut Harmonikas. Ihre Geschichten machen die Region authentisch, traditionsbewusst und zugleich zeitgemäß. Bildquelle: ORF/RANFILM

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