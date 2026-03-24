Frühsommer im SalzkammergutJetzt kostenlos streamen
Heimat Österreich
Folge 220: Frühsommer im Salzkammergut
45 Min.Folge vom 24.03.2026
Am Hallstättersee trifft stille Natur auf lebendige Tradition: In Bad Goisern halten die "Plättenfreunde" das Handwerk der Holzboote am Leben. Hoch oben sichern Wegewarte des Alpenvereins die Pfade. Weisenbläser erfüllen die Dämmerung mit Klang, während Schneiderin Magdalena Moser ihrer Leidenschaft folgt. Eine Reise voller Geschichten, Menschen und Magie im Salzkammergut. Bildquelle: ORF/Fischerfilm
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