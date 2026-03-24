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Heimat Österreich

Frühsommer im Salzkammergut

ORF IIIStaffel 1Folge 220vom 24.03.2026
Frühsommer im Salzkammergut

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Folge 220: Frühsommer im Salzkammergut

45 Min.Folge vom 24.03.2026

Am Hallstättersee trifft stille Natur auf lebendige Tradition: In Bad Goisern halten die "Plättenfreunde" das Handwerk der Holzboote am Leben. Hoch oben sichern Wegewarte des Alpenvereins die Pfade. Weisenbläser erfüllen die Dämmerung mit Klang, während Schneiderin Magdalena Moser ihrer Leidenschaft folgt. Eine Reise voller Geschichten, Menschen und Magie im Salzkammergut. Bildquelle: ORF/Fischerfilm

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