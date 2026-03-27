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Heimat Österreich

Im Sausal

ORF IIIStaffel 1Folge 221vom 27.03.2026
Im Sausal

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Folge 221: Im Sausal

43 Min.Folge vom 27.03.2026

Sanfte Hügel, Weinberge und Streuobstwiesen prägen das steirische Sausal. Elphi und Robert öffnen ein kleines Museum, das bäuerliches Leben vergangener Jahrzehnte zeigt. Musik und Feste gehören dazu. So sorgen etwa die Musikanten Mario, Laurenz und Florian für gute Stimmung bei Veranstaltungen. Auf dem Kugelberg leben Schweine bei Manfred Pollanz frei unter Kastanien - hier lässt man sprichwörtlich die Sau raus. Regie: Patrick Pongratz Bildquelle: ORF/Neulandfilm

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