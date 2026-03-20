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Heimat Österreich

A steirische Musi

ORF IIIStaffel 1Folge 219vom 20.03.2026
A steirische Musi

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Heimat Österreich

Folge 219: A steirische Musi

47 Min.Folge vom 20.03.2026

Am Fuß der Felswände von Eisenerz liegt der Leopoldsteiner See – still, kraftvoll und einmal im Jahr Bühne für gelebte Tradition. Beim Weisenbläsertreffen erklingen alte Melodien der Region. Der Film erzählt von Menschen aus der Steiermark, deren Leben der Volksmusik gehört: von der Alphorngruppe Gaflenz über die Jagdhornbläsergruppe Graz bis zur jungen Zirbenschnapsmusi, die das musikalische Erbe mit frischem Klang weiterträgt. Bildquelle: ORF/PAMMER FILM

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