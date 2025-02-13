Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli: Lilli und das Geisterschwert

24 Min.Folge vom 13.02.2025

Die Mädchen machen einen Ausflug nach Schottland. In einer alten Burg lernen Lilli und Hektor das Schlossgespenst Duncan McDuff kennen. Einst war McDuff ein stolzer schottischer Lord. Seit er jedoch sein Schwert verloren hat, ist dazu verdammt, so lange nach der Waffe zu suchen, bis er sie findet. Lilli und Hektor machen einen Zeitsprung und kommen gerade an, als die Burg von einem englischen Heer belagert wird. Ein schrecklicher Kampf droht in Kürze zu beginnen - doch da hat Lilli einen genialen Einfall. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

