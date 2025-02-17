Hexe Lilli: Lilli bei den Olympischen SpielenJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 13: Hexe Lilli: Lilli bei den Olympischen Spielen
24 Min.Folge vom 17.02.2025
Lillis Schule veranstaltet Olympische Spiele. Schafft es jemand aus ihrer Klasse, einen Diskus weiter als 20 Meter zu werfen, dann bedeutet das zwei Tage schulfrei für die ganze Klasse. Gar nicht so einfach. Also machen sich Lilli und Hektor auf den Weg, um die Disziplin dort zu erlernen, wo sie ihren Ursprung hat: im antiken Griechenland. In einer Arena treffen sie auf den Diskuswerfer Herakles, der auch Lillis Hilfe gut benötigen kann. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
