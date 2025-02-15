Hexe Lilli: Lilli und der SchluckaufJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 12: Hexe Lilli: Lilli und der Schluckauf
24 Min.Folge vom 15.02.2025
Egal, ob Kopfstand, Luftanhalten oder Wasser trinken, nichts scheint gegen Hekors Schluckauf zu helfen. Selbst Lillis Zauberkünste können der lästigen Plage nichts anhaben. Hektor läuft schön langsam Gefahr, entdeckt zu werden. In einem alten Buch werden Geschichten über einen legendären Drachenheiler aus dem Mittelalter namens Konstantin erzählt. So schnell wie möglich machen sich die zwei auf den Weg zu ihm. Dabei geraten sie zunächst jedoch an einen falschen Arzt, der Hektor sofort operieren will. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hexe Lilli Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0