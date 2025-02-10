Hexe Lilli: Lilli und Hektors großer TraumJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 7: Hexe Lilli: Lilli und Hektors großer Traum
24 Min.Folge vom 10.02.2025
Weil Drachenzahntag ist, lädt Lilli Hektor in den Prater ein. Dort darf er so viele Süßigkeiten essen, wie er mag. Hektor würde aber viel lieber einmal im Leben auf einer richtigen Bühne stehen und sich für einen Augenblick berühmt fühlen dürfen. Ein Zirkusbetreiber auf dem Rummelplatz bietet genau ein solches Erlebnis interessierten Rummelplatzbesuchern an. Während Hektor sogleich Feuer und Flamme ist, misstraut Lilli dem Mann und versucht, Hektor zu warnen - wie sich bald zeigt, zu Recht. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
