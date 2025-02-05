Hexe Lilli: Lilli und die DracheninselJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 3: Hexe Lilli: Lilli und die Dracheninsel
Lilli läuft ein kleiner Hund aus dem Park nach. Sie und ihr Bruder betteln ihre Mutter an, ihn behalten zu dürfen, bis sich der Besitzer meldet. Tatsächlich stimmt sie zu! Nur Hektor ist davon nicht begeistert. Seit der Hund im Haus ist, kümmert sich keiner mehr um ihn. Seine Eifersucht treibt Hektor so weit, dass er eine Tante erfindet, die angeblich seine Hilfe braucht. So machen sich Lilli und Hektor auf den Weg nach Indonesien, um seine erfundene Tante zu suchen. Doch die zwei reisen nicht allein. Unbemerkt hat sich Lillis neuer Hund Lucky heimlich mit an Bord geschlichen. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick