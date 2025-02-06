Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli wird Prinzessin

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 06.02.2025
Hexe Lilli: Lilli wird Prinzessin

Folge 4: Hexe Lilli: Lilli wird Prinzessin

24 Min.Folge vom 06.02.2025

Lilli hat keine Lust, ihr Zimmer aufzuräumen. Lieber träumt sie davon, eine Prinzessin zu sein. Gesagt, getan: Spontan reist Lilli mit Hektor ins Mittelalter, um dort das Leben einer Prinzessin zu führen. Tatsächlich gelingt es ihr, Zugang zu einer Königsfamilie zu erhalten, die ein wunderschönes Schloss besitzt und gerade nach einem Bräutigam für ihre Tochter Ausschau hält. Die Anzahl der Bewerber ist denkbar groß. Wie sich jedoch herausstellt, ist auch ein Betrüger darunter, der Böses im Schilde führt. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

ORF Kids
