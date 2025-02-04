Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und das Wildpferd

ORF Kids Staffel 1 Folge 2 vom 04.02.2025
24 Min. Folge vom 04.02.2025

Lilli besucht zusammen mit Hektor ein Gestüt. Als sie nicht auf den Reitausflug ihrer Freundinnen mitkommen darf, beschließt Lilli, das Pony Zola auf eigene Faust einzureiten. Leider zeigt sich Zola ganz und gar nicht angetan und flippt völlig aus. Um Schlimmeres zu vermeiden, muss Lilli sich mit Hektor und Zola durch einen Zeitsprung aus der Gefahrenzone bringen. Sie landen schließlich in den Mongolei, da Zola ein mongolisches Wildpferd ist. Dort lernen sie nicht nur eine nette Nomadenfamilie kennen, sondern bekommen es auch mit einem Rudel wilder Wölfe zu tun. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

ORF Kids
