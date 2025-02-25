Hexe Lilli: Lilli und die Flucht aus der FestungJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 20: Hexe Lilli: Lilli und die Flucht aus der Festung
24 Min.Folge vom 25.02.2025
Lilli macht versehentlich die Gitarre ihres Musiklehrers kaputt. Jetzt muss sie sich schnell etwas einfallen lassen, bevor er es bemerkt. Sie und Hektor springen zurück zu dem spanischen Instrumentenbauer, der solche Gitarren einst hergestellt hat. Er soll das Musikinstrument wieder reparieren. Leider gibt es da ein Problem: Schon vor einiger Zeit hat ihn der Sultan wegsperren lassen. Um den Gitarrenbauer gemeinsam mit seiner Tochter zu befreien, müssen Lilli und Hektor den Sultan überlisten. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
