Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und die Flucht aus der Festung

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 25.02.2025
Hexe Lilli: Lilli und die Flucht aus der Festung

Hexe Lilli: Lilli und die Flucht aus der FestungJetzt kostenlos streamen

Hexe Lilli Staffel 3

Folge 20: Hexe Lilli: Lilli und die Flucht aus der Festung

24 Min.Folge vom 25.02.2025

Lilli macht versehentlich die Gitarre ihres Musiklehrers kaputt. Jetzt muss sie sich schnell etwas einfallen lassen, bevor er es bemerkt. Sie und Hektor springen zurück zu dem spanischen Instrumentenbauer, der solche Gitarren einst hergestellt hat. Er soll das Musikinstrument wieder reparieren. Leider gibt es da ein Problem: Schon vor einiger Zeit hat ihn der Sultan wegsperren lassen. Um den Gitarrenbauer gemeinsam mit seiner Tochter zu befreien, müssen Lilli und Hektor den Sultan überlisten. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hexe Lilli Staffel 3
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen