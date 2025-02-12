Hexe Lilli: Lilli und das WüstenabenteuerJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 9: Hexe Lilli: Lilli und das Wüstenabenteuer
24 Min.Folge vom 12.02.2025
Lilli und ihre Freundinnen wollen in der Schule ein Referat über eine Kaktusfeige halten. Leider hat der gefräßige Hektor ihr einziges Ansichtsexemplar aufgegessen. Lilli und Hektor bleibt wohl nichts anderes übrig, als in die Wüste zu reisen, um Ersatz zu besorgen. Dort treffen sie auf den Beduinen-Buben Abu, der befürchtet, dass in seinem Land bald Krieg ausbrechen wird. Offenbar hat Abus Nachbarstamm den Brunnen seiner Leute versanden lassen. Nach und nach deckt Lilli eine große Verschwörung auf. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hexe Lilli Staffel 3
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0