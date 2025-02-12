Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und das Wüstenabenteuer

ORF KidsStaffel 1Folge 9vom 12.02.2025
24 Min.Folge vom 12.02.2025

Lilli und ihre Freundinnen wollen in der Schule ein Referat über eine Kaktusfeige halten. Leider hat der gefräßige Hektor ihr einziges Ansichtsexemplar aufgegessen. Lilli und Hektor bleibt wohl nichts anderes übrig, als in die Wüste zu reisen, um Ersatz zu besorgen. Dort treffen sie auf den Beduinen-Buben Abu, der befürchtet, dass in seinem Land bald Krieg ausbrechen wird. Offenbar hat Abus Nachbarstamm den Brunnen seiner Leute versanden lassen. Nach und nach deckt Lilli eine große Verschwörung auf. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Hexe Lilli Staffel 3
ORF Kids
