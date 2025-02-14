Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli: Lilli und das magische Drachenritual

ORF KidsStaffel 1Folge 11vom 14.02.2025
Hexe Lilli: Lilli und das magische Drachenritual

Hexe Lilli Staffel 3

Folge 11: Hexe Lilli: Lilli und das magische Drachenritual

24 Min.Folge vom 14.02.2025

Lilli braucht dringend ein Medikament für Hektor, der schwer erkrankt ist. Per Hexensprung reist sie mit ihm nach China, wo er ein rituelles Bad nehmen soll. Als sie dort eintreffen, ist der magische Brunnen jedoch ausgetrocknet. Der geldgierige Wei hat das Wasser abgeleitet und die einst stolzen Drachen gefangen genommen. Auch Hektor gerät in seine Gewalt. Doch Wei hat nicht mit Lilli gerechnet. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

Hexe Lilli Staffel 3
ORF Kids
Hexe Lilli Staffel 3

Hexe Lilli Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen