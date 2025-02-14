Hexe Lilli: Lilli und das magische DrachenritualJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 11: Hexe Lilli: Lilli und das magische Drachenritual
24 Min.Folge vom 14.02.2025
Lilli braucht dringend ein Medikament für Hektor, der schwer erkrankt ist. Per Hexensprung reist sie mit ihm nach China, wo er ein rituelles Bad nehmen soll. Als sie dort eintreffen, ist der magische Brunnen jedoch ausgetrocknet. Der geldgierige Wei hat das Wasser abgeleitet und die einst stolzen Drachen gefangen genommen. Auch Hektor gerät in seine Gewalt. Doch Wei hat nicht mit Lilli gerechnet. Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
