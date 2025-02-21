Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 17vom 21.02.2025
24 Min.Folge vom 21.02.2025

Omas Geburtstag naht. Lilli möchte sie mit ihrem Lieblingskuchen überraschen - einer französischen Apfeltarte, gebacken nach dem Originalrezept der Tatin-Schwestern. Um an die geheime Zutatenliste zu gelangen, zaubern sich Lilli und Hektor nach Frankreich ins Hotel Tatin. Zu beider Überraschung steht es aber gar nicht gut um das Geschäft der Schwestern. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

ORF Kids
