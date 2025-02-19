Hexe Lilli: Lilli und der Fluch des PharaoJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 15: Hexe Lilli: Lilli und der Fluch des Pharao
Lilli und ihre Familie machen Urlaub in Ägypten, als Lillis Zauberohrring in den Sarkophag eines Pharaos fällt. Als Hektor versucht, den Ring herauszuholen, zerkratzt er den Sarkophag versehentlich. Lilli und Hektor glauben daraufhin, vom Pharao verflucht zu sein. Um den Bann zu brechen, reisen sie in die Vergangenheit und ersuchen den Pharao persönlich um Gnade. Es klappt! Schneller als gedacht werden alle drei Freunde. Lilli und Hektor gelingt es sogar, einen Anschlag auf den Pharao zu verhindern. Nun gilt es nur noch, herauszufinden, wer hinter dieser Verschwörung steckt. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
