Hexe Lilli: Lilli und das Geheimnis des Parfums
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 16: Hexe Lilli: Lilli und das Geheimnis des Parfums
24 Min.Folge vom 20.02.2025
Klirr! Lilli und ihr kleiner Bruder zerbrechen bei einem Streit ein Parfumfläschchen. Ausgerechnet den Lieblingsduft ihrer Mutter. Ein Einzelstück, das vor langer Zeit in Frankreich hergestellt wurde. Aber Lilli hat schon eine Lösung parat. Sie und Hektor springen zurück nach Grasse zur "Nase", die den Duft kreiert hat. Nur leider ist das Parfum zu diesem Zeitpunkt noch in Arbeit. Mit vereinten Kräften suchen sie nach der letzten vollendenden Duftnote. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
