ORF KidsStaffel 1Folge 19vom 24.02.2025
24 Min.Folge vom 24.02.2025

Autos, Lampen, Handys - das alles ist völlig neu für Tiko. Lilli hat ihn aus Versehen bei einem Hexensprung mit nach Hause genommen. Der Versuch, ihn wieder zurück in seine Zeit zu zaubern, misslingt der kleinen Hexe leider. Nun soll ihm Lilli ihre Welt zeigen. Diese birgt allerdings mehr Gefahren für den Neuankömmling als erwartet. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon

