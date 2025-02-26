Hexe Lilli: Lilli und das erste Fahrradrennen der WeltJetzt kostenlos streamen
Hexe Lilli Staffel 3
Folge 21: Hexe Lilli: Lilli und das erste Fahrradrennen der Welt
24 Min.Folge vom 26.02.2025
Vor 200 Jahren hat Karl Drais das Fahrrad erfunden. Lilli soll über ihn ein Referat halten. Doch, wo erfährt man mehr über eine Entdeckung, als bei dem klugen Kopf, der dahintersteckt? Lilli und Hektor springen zurück ins Jahr 1817. Dort soll ihnen Karl alles über sein Fahrrad erzählen. Leider darf er seine Erfindung erst auf den Markt bringen, wenn er ein Rennen gegen eine Postkutsche gewinnt. Lilli und Hektor helfen Karl, an sich selbst und seine wunderbare Entdeckung zu glauben. Koproduktion DOR FILM/ORF Bildquelle: ORF/DOR Film/Trixter Productions, Vivatoon
