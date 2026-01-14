Hugo & Egon
Folge 11: Im Zoo
4 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon besuchen mit Sandra und Stefan den Zoo. Am Elefantenhaus treffen sie Mike. Er erzählt ihnen, daß der Elefantenjunge mit seinem Wärter verschwunden ist. Wahrscheinlich wurde der kleine Elefant mit dem Lastwagen entführt, der sonst den Abfall abends vom Zoo abholt.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
