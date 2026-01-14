Picknick mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Hugo & Egon
Folge 20: Picknick mit Hindernissen
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon sind mit Sandra, Mike und Paul zu einem Picknick verabredet. Sie folgen den Schnitzelzeichen, die Paul auslegt. Dabei wundern sich die zwei über den vielen Abfall, den sie unentwegt aufsammeln müssen. Paul hat keine Kieselsteine ausgelegt, sondern Coladosen.
Hugo & Egon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0