Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon haben heute eine Einladung ins Raketenzentrum. Hier erwartet sie eine unliebsame Überraschung. Ehe sie sich versehen, nehmen Rudi und Rollo sie gefangen. Die beiden sperren sie in die Rakete und drücken den Startkopf. Die Rakete schießt ins All.

