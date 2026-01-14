Hugo & Egon
Folge 12: Im All
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon haben heute eine Einladung ins Raketenzentrum. Hier erwartet sie eine unliebsame Überraschung. Ehe sie sich versehen, nehmen Rudi und Rollo sie gefangen. Die beiden sperren sie in die Rakete und drücken den Startkopf. Die Rakete schießt ins All.
