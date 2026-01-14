Hugo & Egon
Folge 15: Die Pizza-Connection
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon besuchen Paola, die Pizzeriabesitzerin. Zu ihrem Schrecken sehen sie, dass vor der Tür ihres Lokals ein Haufen Müll liegt. Von Paola und Sigi, der grauen Restmülltonne, erfahren sie, dass Carlos und seine Leute ein Müllauto gestohlen haben. Sie laden den Abfall vor den verschiedenen Lokalen ab.
