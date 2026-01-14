Hugo & Egon
Folge 2: Der Fund
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon finden einen Koffer auf der Straße. Sie wollen ihn schon zum Fundbüro bringen, da treffen sie Watson. Er schlägt ihnen vor, zu seinem Freund Anton zum Flughafen zu fahren. Er kann für sie den Koffer durchleuchten. So würden sie den Besitzer am schnellsten finden, ohne ihn zu öffnen.
Hugo & Egon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0