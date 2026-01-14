Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 13vom 14.01.2026
Folge 13: Unter Verdacht

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon machen einen Spaziergang. Sie kommen an einer Bank vorbei. Ein herausstürmender Mann rennt sie über den Haufen. Egon bleibt am Boden liegen. Hugo hingegen hat einen solchen Schubs abbekommen, dass er auf der Straße davonrollt. Zusammen mit dem Fremden landet er in seiner Tonne.

Studio 100 International
