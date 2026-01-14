Hugo & Egon
Folge 5: Der Geburtstag
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon sind unglücklich: Sie haben vergessen, dass sie heute eigentlich Oma Hinrichsen bei den Vorbereitungen zu ihrem 75. Geburtstag helfen wollten. Erst als die zwei Oma Hinrichsens Foto in der Zeitung sehen, weiß Egon, warum er so einen dicken Knoten in seinen Sack gemacht hat.
Hugo & Egon
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
