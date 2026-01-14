Hugo & Egon
Folge 3: Auf Reisen
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon sind stolz: Sie haben zusammen mit Hanna und Peter den Umweltpreis ihrer Stadt gewonnen und somit eine Reise in die Südsee. Nach einem langen Flug vergnügen sie sich dort hervorragend. Hugo und Egon werden vom vielen Baden gar nicht mehr trocken.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0