Hugo & Egon
Folge 6: Waldi ist weg
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Bei Mike herrscht helle Aufregung zu Hause. Nicht nur die gelbe Wertstofftonne Alex ist verschwunden, auch Dackel Waldi ist weg. Zusammen mit Mike machen sich Hugo und Egon sofort auf die Suche nach den Vermissten. Mit seinem Deckel als Antenne nimmt Hugo eine Spur auf.
Hugo & Egon
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
