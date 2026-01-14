Hugo & Egon
Folge 4: Das Finale
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon können es kaum noch erwarten. Endlich soll das große Fußballspiel stattfinden. Hugo und Egon hoffen auf die Rotweißen. Ganz im Gegensatz zu Gangsterboss Carlos, der alles auf die Blauweißen gesetzt hat. Er will den Sieg der Rotweißen mit allen Mitteln verhindern.
Hugo & Egon
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0