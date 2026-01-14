Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hugo & Egon

Das Finale

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
Das Finale

Das FinaleJetzt kostenlos streamen

Hugo & Egon

Folge 4: Das Finale

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Hugo und Egon können es kaum noch erwarten. Endlich soll das große Fußballspiel stattfinden. Hugo und Egon hoffen auf die Rotweißen. Ganz im Gegensatz zu Gangsterboss Carlos, der alles auf die Blauweißen gesetzt hat. Er will den Sieg der Rotweißen mit allen Mitteln verhindern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hugo & Egon
Studio 100 Kids
Hugo & Egon

Hugo & Egon

Alle 1 Staffeln und Folgen