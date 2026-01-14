Hugo & Egon
Folge 19: Wasser im Garten
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Hugo und Egon sind bei Prof. Bernstein eingeladen. Gemeinsam wollen sie die vom Professor erfundene Regenanlage einweihen. Schließlich ist es so weit, der Professor stellt seine Maschine vor und schon wird der Garten bewässert. Plötzlich versiegt das Wasser, obwohl die Zisterne noch voll ist.
