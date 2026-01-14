Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hugo & Egon

Schülerlotsen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
Schülerlotsen

SchülerlotsenJetzt kostenlos streamen

Hugo & Egon

Folge 9: Schülerlotsen

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Vor Beginn des Unterrichts sind Hanna und Peter fleißig. Zusammen mit Hugo und Egon räumen sie den Abfall vom Schulfest weg. Es ist alles gesammelt und sortiert, nur können Hanna und Peter nicht mehr zum Altglascontainer. Sie haben jetzt Schülerlotsendienst.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hugo & Egon
Studio 100 International
Hugo & Egon

Hugo & Egon

Alle 1 Staffeln und Folgen