Hugo & Egon
Folge 9: Schülerlotsen
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Vor Beginn des Unterrichts sind Hanna und Peter fleißig. Zusammen mit Hugo und Egon räumen sie den Abfall vom Schulfest weg. Es ist alles gesammelt und sortiert, nur können Hanna und Peter nicht mehr zum Altglascontainer. Sie haben jetzt Schülerlotsendienst.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hugo & Egon
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0