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Folge 585: Infos & Tipps: Almjause
2 Min.Folge vom 10.08.2026
Der Alpenraum zeichnet sich vor allem durch familiengeführte Almwirtschaften aus. Oftmals sind diese ein kulinarischer Höhepunkt in unserer Bergwelt. Die überwiegend selbstgemachten Produkte sind das Werk harter Arbeit, die hinter den Kulissen ausgeführt wird.
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