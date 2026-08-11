Infos & Tipps: KlaviermachereiJetzt kostenlos streamen
infos & tipps
Folge 586: Infos & Tipps: Klaviermacherei
2 Min.Folge vom 11.08.2026
Klaviermacher sorgen dafür, dass ältere Instrumente ihren Klang und ihre Funktion zurückgewinnen. Weil traditionelle Materialien heute oft nur schwer erhältlich sind, erfordert die Restaurierung viel Erfahrung, handwerkliches Können und kreative Lösungen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
infos & tipps
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2