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Infos & Tipps: Klaviermacherei

ORF2Staffel 1Folge 586vom 11.08.2026
Infos & Tipps: Klaviermacherei

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Folge 586: Infos & Tipps: Klaviermacherei

2 Min.Folge vom 11.08.2026

Klaviermacher sorgen dafür, dass ältere Instrumente ihren Klang und ihre Funktion zurückgewinnen. Weil traditionelle Materialien heute oft nur schwer erhältlich sind, erfordert die Restaurierung viel Erfahrung, handwerkliches Können und kreative Lösungen.

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