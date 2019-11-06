K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Todesfalle Sexgier
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Prostituierte liegt tot in ihrer Wohnung - sie wurde mit dem Gürtel ihres Morgenmantels stranguliert. Die Schwester der Toten, selbst Prostituierte, verdächtigt ihren Zuhälter, weil er einen heftigen Streit mit der Frau hatte: Sie wollte nicht mehr anschaffen und künftig als Tänzerin arbeiten. Doch dann finden die Kommissare heraus, dass die Prostituierte sich in einen verheirateten Mann verliebt hatte. Weder er noch seine Ehefrau haben ein Alibi für die Mordnacht... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1