K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 100: Die gierige Pflegerin
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein reicher Patient wird in einer Privatklinik ermordet - die Obduktion ergibt, dass ihm eine tödliche Chemikalie gespritzt wurde, die den Herzmuskel lähmt. Die Krankenschwester verdächtigt die Enkelin des Toten, weil sie seine Millionen erbt. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Freund der Enkelin hohe Wettschulden bei einem Buchmacher hat. Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1