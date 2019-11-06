Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die gierige Pflegerin

SAT.1Staffel 3Folge 100vom 06.11.2019
Die gierige Pflegerin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 100: Die gierige Pflegerin

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein reicher Patient wird in einer Privatklinik ermordet - die Obduktion ergibt, dass ihm eine tödliche Chemikalie gespritzt wurde, die den Herzmuskel lähmt. Die Krankenschwester verdächtigt die Enkelin des Toten, weil sie seine Millionen erbt. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Freund der Enkelin hohe Wettschulden bei einem Buchmacher hat. Rechte: Sat.1

