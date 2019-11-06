Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Ausreißversuch

SAT.1Staffel 3Folge 110vom 06.11.2019
Tödlicher Ausreißversuch

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 110: Tödlicher Ausreißversuch

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Die Kommissare müssen tatenlos mit ansehen, wie vor ihren Augen ein junges Mädchen in einem Wagen verbrennt. Die Spuren am Tatort belegen, dass es sich um einen Mord handelt. Der Besitzer des Autos hatte am selben Tag seine Tochter als Vermisst gemeldet. Sie war mit ihrem Freund abgehauen und hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen ... Rechte: Sat.1

