K 11 - Kommissare im Einsatz

Auge um Auge

SAT.1Staffel 3Folge 49vom 06.11.2019
Auge um Auge

Auge um AugeJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 49: Auge um Auge

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein afrikanischer Flüchtling wird auf einem Friedhof erschossen - der Pfarrer der Gemeinde hatte ihm die Monate zuvor Asyl in der Kirche gewährt, in dieser Zeit verliebte sich seine Tochter in den jungen Afrikaner. Ihr Vater war strikt gegen diese Beziehung, auch der Exfreund der Pfarrerstochter wollte die Liebschaft der beiden verhindern. Er hat die plötzliche Trennung nie überwunden.

