K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 69: Das rote Luder
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Fahrzeug steht verwaist am Straßenrand, der Fahrer ist verschwunden und Blutspuren deuten auf ein Verbrechen hin. Die Ehefrau des Vermissten beschuldigt ihre beste Freundin, weil sie angeblich eine Affäre mit ihren Mann hat. Als die Kommissare die Freundin observieren, finden sie die Leiche des Vermissten. Hat sie ihn ermordet, weil er seine Frau nicht verlassen wollte? Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1